Libya Ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere yakıt taşıyan Sirte'nin güneyindeki 2 tankere yönelik hava harekatı gerçekleştirdi.

Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, orduya bağlı hava unsurlarının Sirte kentinin güneyinde ikmal için Hafter milislerine yakıt taşıyan 2 tankeri vurduğunu bildirdi.

Libya ordusu, Hafter'e bağlı milislerin karşısında son dönemde pek çok askeri başarıya imza attı.

LİBYA HÜKÜMETİNİN, BELDELERİ MİLİSLERDEN ARINDIRMASI SÜRÜYOR

Hafter milislerini 18 Mayıs'ta ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Üssü'nden çıkaran Libya hükümeti, batı bölgelerindeki farklı beldeleri de milislerden arındırmaya devam ediyor.

Hafter milislerinin başkente saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentini kuşatan ordu birlikleri, bazı silahlı grupları bu hamlesiyle başkentin güneyindeki cephelerden Terhune kentini savunmaya çekilmeye zorladı.

Halife Hafter saflarındaki Rus güvenlik şirketi Wagner'e mensup paralı askerlerin başkentin güneyindeki cephelerden çekildi.

Başkentten çekilen paralı askerleri tahliye etmek için Trablus'un güneydoğusundaki Beni Velid kenti havalimanına son 24 saatte 15 askeri kargo uçağının indiği bildirildi.

Ordu birlikleri, bugün başkentin güneyinde aralarında Hamza, Yermuk, es-Savarih askeri kamplarının da yer aldığı geniş bir bölgeyi milislerden arındırdı.

Ordu birlikleri, başkentin güneyindeki Selahaddin ve El-Meşru ekseninde ilerlerken bölgedeki kritik noktaları Hafter milislerinden geri almış ve El-Tekbali Kampı'nda kontrolü sağlamıştı.

Hafter milislerinin başkentin güneyindeki geri çekildiği cephelerde yerleşim bölgelerine çok sayıda patlayıcı tuzakladığı ortaya çıkmıştı.