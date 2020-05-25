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    • 25.05.2020 23:47
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    'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 26 bini geçti sağlık çalışanları iş bıraktı

    'nın başkenti Madrid'de çalışma şartlarını eden sağlık personeli eylem yaptı. Ülkede koronovirüsün bulaştığı 50 binden fazla sağlık çalışanından 76'sı hayatını kaybetti.



    İspanya'nın başkenti Madrid'de çalışma şartlarını protesto eden sağlık personeli eylem yaptı.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en yoğun görüldüğü ülkelerden İspanya'da, başkent Madrid'deki hastanelerde görevli sağlık personeli, çalışma koşullarını protesto etti.



    Madrid genelinde akşam saatlerinde kısa süreliğine iş bırakan sağlıkçılar, çalıştıkları hastanelerin önünde gösteri yaptı.

    Sorunlarının yeni olmadığını, yıllardır mücadele verdiklerini belirten sağlıkçılar, "onurlu sözleşme, daha fazla personel ve sağlıkta kamu kuruluşlarının güçlendirilmesi" taleplerinde bulundu.



    Kovid-19'dan hayatını kaybedenler için 2 dakikalık saygı duruşunda da bulunan sağlık sektörü çalışanları, maske ve eldiven takarak, sosyal mesafeye de özen gösterdi.



    Sağlık Bakanlığının güncellediği son verilerde, Kovid-19'dan şimdiye kadar 26 bin 834 kişinin hayatını kaybettiği ve ülkede toplam vaka sayısının 235 bin 400'e çıktığı bildirildi.

    Ülkede koronovirüsün bulaştığı 50 binden fazla sağlık çalışanından 76'sı hayatını kaybetti.


    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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