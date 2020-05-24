Koronavirüs sebebiyle can kaybının 100 bine yaklaştığı vaka sayısının ise 1,5 milyonu geçtiği ABD'de New York Times gazetesi hayatını kaybedenlerin isimlerini lk sayfaya taşıdı.
Gazetenin ilk sayfasında "Hesap edilemez kayıp" ifadeleri yer aldı.
New York Times, koronavirüs ölümlerini "ABD, 100 bin ölüme yaklaştı, hesap edilemeyen bir kayıp" başlıklı kapak sayfasında hayatını kaybeden insanların yanı sıra "Onlar sadece bir listede isimler değillerdi. Onlar bizdi" ifadelerini kullandı.
Gazetenin kapak sayfasında hayatını kaybeden bin kişinin adları yer alırken içerideki sayfalarda Covid-19 nedeniyle ölenlerin hepsinin adı yer alıyor. New York Times'ın grafik tasarım editörü Simone Landon, bu kapağı yapma nedenlerinin trajediyi kişiselleştirebilmek ve ekibin sürekli pandemi haberi ve sayı aktardığı için 'verilerden yorulduğunu' söyledi.
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1307 artarak 97 bin 696'ya yükseldi.
ABD, Kovid-19 salgınının merkez üssü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 24 bin 870 artarak 1 milyon 647 bin 212'ye ulaştı.
Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1307 artarak 97 bin 696'ya çıktı.
ABD'yi 335 bin 882 vakayla Rusya, 334 bin 777 vakayla Brezilya ve 281 bin 904 vakayla İspanya izliyor.
SALGININ MERKEZİ NEW YORK!
Öte yandan salgının etkisinin azaldığı New York, halen ABD'de salgından en fazla etkilenen bölge olmayı sürdürüyor.
Şimdiye kadar 367 bin 936 vakanın görüldüğü eyalette, 29 bin 9 kişi hayatını kaybetti.