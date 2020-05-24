New York Times, koronavirüs ölümlerini "ABD, 100 bin ölüme yaklaştı, hesap edilemeyen bir kayıp" başlıklı kapak sayfasında hayatını kaybeden insanların yanı sıra "Onlar sadece bir listede isimler değillerdi. Onlar bizdi" ifadelerini kullandı.

Gazetenin kapak sayfasında hayatını kaybeden bin kişinin adları yer alırken içerideki sayfalarda Covid-19 nedeniyle ölenlerin hepsinin adı yer alıyor. New York Times'ın grafik tasarım editörü Simone Landon, bu kapağı yapma nedenlerinin trajediyi kişiselleştirebilmek ve ekibin sürekli pandemi haberi ve sayı aktardığı için 'verilerden yorulduğunu' söyledi.