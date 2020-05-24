



ABD Başkanı'nın Demokrat rakibi Joe Biden ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Trump'ın golf oynamasına eleştirilerde bulundu.





TRUMP KISITLAMALAR GEVŞETİLİNCE GOLF OYNAMAYA GİTTİ

ABD Başkanı Donald Trump, birçok eyalette Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetildiği günlerde uzun bir aradan sonra ilk kez Virginia'da kendisine ait olan golf tesisine gitti.

