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    • 24.05.2020 21:09
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    Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 100 bin kişinin öldüğü 'de Trump'ın golf keyfi!

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dünya gelinden vaka sayısı 5 milyonu aşarken hayatını kaybedenleri sayısı ise 340 bini geçti. Virüste en ağır kaybı yaşayan 'de ise hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bine yaklaştı (98 bini aştı) aktif vaka sayısı ise 1 milyondan fazla. Tüm bu yaşananlara rağmen ABD Başkanı Donald Trupm ise sahibi olduğu tesise gider golf oynaması tartışmalara neden oldu.



    Koronavirüs salgınında büyük kayıpların yaşandığı ABD'de virüs kaynaklı ölü sayısı 98 bini geçti.Pek çok eyalette kısıtlamaların gevşetilmesi sonrası, ABD Başkanı Trump, Virginia'da kendisine ait olan golf tesisine giderek golf oynadı.



    ABD Başkanı'nın Demokrat rakibi Joe Biden ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Trump'ın golf oynamasına eleştirilerde bulundu.


    TRUMP KISITLAMALAR GEVŞETİLİNCE GOLF OYNAMAYA GİTTİ
    ABD Başkanı Donald Trump, birçok eyalette Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetildiği günlerde uzun bir aradan sonra ilk kez Virginia'da kendisine ait olan golf tesisine gitti.



    Tesiste birkaç saat geçiren ve muhafazakar medyanın "ülkenin normale dönüş sürecine destek" sinyali olarak yorumladığı ziyaret, ana akım liberal medyada ve Demokratlarda tepkiye neden oldu.



    "BAŞKAN GÜNÜNÜ GOLF OYNAYARAK GEÇİRİYOR"
    3 Kasım'daki seçimlerde Trump'ın muhtemel Demokrat rakibi Joe Biden, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ölü sayısı 100 bine yaklaştı, on milyonlarca Amerikalı işsiz, bu arada Başkan gününü golf oynayarak geçiriyor." mesajını verdi.



    Biden'ın yanı sıra birçok Demokrat Kongre üyesi de benzer paylaşımlarla Trump'ı eleştirirken, ana akım medyada da Trump'ın salgın devam ederken, golf oynamaya gitmesi eleştiri konusu oldu.



    "ERKEN NORMALE DÖNÜŞ, İKİNCİ DALGAYA NEDEN OLABİLİR"
    Amerikan ekonomisinde normale dönüş adımları atılırken, bir yandan da bazı uzmanlar erken normale dönüşün 2. dalgaya neden olabileceği uyarısında bulunuyor.



    Güncel rakamlara göre, ülke genelinde virüse yakalanan kişi sayısının 1 milyon 650 bini aştığı ABD'de, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı ise 98 bini geçti.

    Haberler Dünya Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 100 bin kişinin öldüğü ABD'de Trump'ın golf keyfi!
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