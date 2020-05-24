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    • Dünya
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    • 24.05.2020 20:43
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    Valiliğine ihbar yağdı! si 8 ilde gerçekleştirilen operasyonla çökertildi

    İş adamlarını arayıp kendini Vali Yardımcısının bilgisi dahilindeymiş gibi gösterip yardıma muhtaç vatandaşlara maddi yardım toplama numarası yapan İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonla çökertildi. İşte 'tan 'ın haberinin detayları...

    O çete çökertildi!

    Valiliği'ne geçtiğimiz günlerde birden fazla ihbar yapıldı. Yapılan ihbarlarda iddiaya göre telefonla arayan şahısların kendilerini İstanbul Vali yardımcısı M.K.'nın bilgisi dâhilinde aradığını söyleyerek maddi yardım talebinde bulunup vatandaşları suistimal ettiği ileri sürüldü.

    8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
    İhbar sonrası hareket geçen savcılık, telefon yoluyla 'Vali', 'Kaymakam' ve 'Belediye Başkanı' adıyla gerçekleştirilen şebekesine yönelik İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Baskınlarda 19 şüpheli yakalandı.

    KART SAHİPLERİNE KOMİSYON DAĞITMIŞLAR
    Savcılık dolandırıcılara para kaptıran ve iyi niyetlerini suiistimal eden lideri E.G. isimli şahıs alınan ifadesinde başka şahıslardan temin ettiği İBAN numarasını ve banka kartını kullandığı süre içerisinde hesaba yatan para karşılığında kart sahiplerine paranın %10'unu verdiğini iddia etti. Savcılık, aramada çok sayıda banka dekontları ile banka kartı ele geçirildi.

    AĞIR CEZALIK OLDULAR
    Yürütülen soruşturma sonunda çete üyeleri hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek', 'Kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp bu suretle dolandırıcılık' gibi suçlardan dava açtı. 18 şüphelinin tutuklu yargılandığı dava İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor.
    DİLEK YAMAN / SABAH

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