Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 24.05.2020 09:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.05.2020 09:40
    ABONE OL

    'da bilançosu artıyor! Son 24 saatte...

    haberine göre salgınının en çok etkilediği ülkelerden olan 'da son 24 saatte hastalık nedeniyle 965 kişi daha hayatını kaybetti.

    Brezilya'da bilanço artıyor! Son 24 saatte...

    Güney Amerika ülkelerinden 'da yeni tip (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 965 kişi yaşamını yitirdi.

    Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 965 artarak 22 bin 13'e yükseldi.

    Ülkedeki vaka sayısı 16 bin 508 artışla 347 bin 398'e ulaştı.

    Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke konumunda bulunuyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Dünya Brezilya'da koronavirüs bilançosu artıyor! Son 24 saatte...
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri