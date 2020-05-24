Bu deneyler, Londra'daki King's College, Francis Enstitüsü, St. Thomas Hastanesi ve Crick Enstitüsü'nden bilim insanlarının ortak çalışmasıyla gerçekleştirilecek.

Crick Enstitüsü'nden Prof. Adrian Hayday, bağışıklık hücrelerinde ortaya çıkan bu durumun 'büyük bir sürpriz' olduğunu vurgularken, "Bu hücreler bizi korumaya çalışıyorlar ama virüs bir şekilde bu hücrelerin altındaki halıyı çekiyor ve sayıları önemli ölçüde azalıyor" dedi.

Yetişkin bir insanın kanında bir mikrolitrede 2 bin ile 4 bin arası T lenfosit hücresi bulunuyor.

Test yapılan Covid-19 hastalarında ise bu sayının, 200 ile 1200 seviyelerine düştüğü görüldü.

Araştırmacılar bulguların, parmak ucundan alınan kan örneğiyle yapılacak testlerle T hücre sayısının ölçülebileceğini ve bu sayede hastalığın seyrinin öngörülebileceğini düşünüyor.