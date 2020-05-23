Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 23.05.2020 22:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.05.2020 22:24
    ABONE OL

    Son dakika: ’da son 48 saatte Kovid-19 kaynaklı ölüm yaşanmadı

    Son dakika haberine göre, ’da son 48 saatte yeni tip (Kovid-19) kaynaklı ölüm yaşanmadı. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, salgının ülkede kontrol altına alındığını açıklamıştı.

    Son 48 saatte Kovid-19 ölümü yaşanmadı

    'da son 48 saatte yeni tip (Kovid-19) kaynaklı ölüm yaşanmadı.

    Danimarka Sağlık İdaresinden yapılan açıklamada, Kovid-19 bağlantılı ilk ölümün 11 Mart'ta yaşandığı ülkede, ilk defa iki gün boyunca ölüm yaşanmadığı bildirildi.

    Danimarka'da 442 bin 650 kişinin Kovid-19 testine tabi tutulduğu belirtilen açıklamada, vaka sayısının 11 bin 289 olduğu, 118 kişinin salgın nedeniyle hastanelerde tedavi gördüğü kaydedildi.

    Açıklamada, iyileşen hasta sayısının 9 bin 836 olduğu, 561 kişinin ise Kovid-19 nedeniyle öldüğü belirtildi.

    Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, salgının ülkede kontrol altına alındığını açıklamıştı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Dünya Son dakika: Danimarka’da son 48 saatte Kovid-19 kaynaklı ölüm yaşanmadı
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri