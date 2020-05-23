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    • 23.05.2020 09:03
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    'da aşısı için 9 projeye destek

    aşısının bulunması için tüm dünyada çalışmalar sürerken, 'da hükümet 9 ayrı aşı projesine toplam 7,2 milyar yen (66,9 milyon dolar) destek vereceğini duyurdu.

    Japonya'da korona aşısı için 9 projeye destek

    'da hükümet, yeni tip (Kovid-19) aşısı üretilmesi için 9 ayrı ulusal projeye toplam 7,2 milyar yen (66,9 milyon dolar) destek vereceğini duyurdu.

    Ulusal NHK televizyonunun haberine göre, Başbakan Abe Şinzo hükümetine bağlı Japonya Tıbbi Araştırma ve Geliştirme Ajansı (AMED) tarafından finansal desteklenecek aşı projeleri seçildi.

    Buna göre, aşı üretimi için seçilen 4 firma, 4 üniversite ve bir araştırma enstitüsü projelerine toplam 7,2 milyar yen değerinde (66,9 milyon dolar) devlet desteği verilecek.

    Bu yılın ek mali bütçesinden karşılanacak destek, proje hacmine göre değişirken, temel araştırma ve klinik testler aşamalarında kullanılacak.

    Öte yandan Sağlık Bakanlığı, Osaka Üniversitesi ile AnGes Biyoeczacılık firması iş birliğindeki aşı projesinin Temmuz'da test aşamasına geçeceğini açıkladı.

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