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    • 24.05.2020 00:51
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    17 Arap ülkesi 'nı ile aynı gün kutlayacak

    Umman ile Fas bu gece Şevval hilalinin görüldüğünü ve yarın 'nın ilk gününün başlayacağını duyurdu. ve İslami İşler Bakanlığından yapılan açıklamada, Şevval hilalinin görüldüğü ve yarının bayramının ilk günü olarak kutlanacağı duyuruldu.

    17 Arap ülkesinden Ramazan Bayramı kararı

    Umman ile Fas bu gece Şevval hilalinin görüldüğünü ve yarın 'nın ilk gününün başlayacağını duyurdu.

    Umman Hilal İzleme Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, bu akşam Şevval hilalinin görüldüğü, bu nedenle yarın Ramazan Bayramı'nın ilk günü olduğu belirtildi.

    ve İslami İşler Bakanlığından yapılan açıklamada, Şevval hilalinin görüldüğü ve yarının bayramının ilk günü olarak kutlanacağı duyuruldu.

    , , Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Filistin, Ürdün, , , Mısır, Libya, , , Cezayir ve Tunus olmak üzere 15 ülke dün yaptıkları açıklamada, Ramazan Bayramı'nı 24 Mayıs Pazar günü kutlayacaklarını duyurmuştu.


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