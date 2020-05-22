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    • 22.05.2020 16:35
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    • 22.05.2020 16:35
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    'den 'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

    ve (), 'daki işbirliğiyle ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardım paketi ulaştırdı. 300 adet paketten oluşan yardım, bölgede yaşayan ve ailelerine dağıtıldı. Hayat Vakfı Başkanı Gayana Yüksel, "Salgının yaşandığı dönemde bu yardım çok daha anlamlı oldu." diyerek YTB'ye desteğinden dolayı teşekkür etti.

    YTB'den Ukrayna'ya ramazan yardımı

    ve (), 'da ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardım paketi ulaştırdı.

    Herson bölgesindeki Geniçesk kentinde gıda malzemesinden oluşan yardım paketlerinin dağıtımı, YTB ve Ukrayna'daki iş birliğiyle gerçekleştirildi.

    .

    300 adet paketten oluşan yardım, bölgede yaşayan ve ailelerine ulaştırıldı.

    Hayat Vakfı Başkanı Gayana Yüksel, AA muhabirine, YTB'ye desteğinden dolayı minnettar olduklarını dile getirdi.

    Önceki seneler de bu tür yardımların yapıldığını belirten Yüksel, "Salgının yaşandığı dönemde bu yardım çok daha anlamlı oldu." dedi.

    Hayat Vakfı, Kırım Tatar halkının lideri ve Ukrayna Milletvekili ile 'deki Tatar temsilcilerince 2016'da kurulmuştu.

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