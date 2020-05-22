Dünyayı şoke eden olay! 'Bir maskeyi 15 gün kullanmamızı istiyorlar' dedi akıl hastanesine yatırıldı!

Dr. Rao, akıl hastanesine götürülmeden önce polis memurlarının yolda kendisini durdurup cüzdanı ve cep telefonuna el konduğunu ve dövüldüğünü söyledi.

BBC'de yer alan habere göre, Visakhapatnam Emniyet Müdürü Rajiv Kumar Meena ise polis ekibinin sarhoş bir kişinin yolda çevreyi rahatsız ettiği ihbarı üzerine olay yerine gidinceye kadar bu kişinin Dr. Rao olduğunu bilmediklerini belirtti.

Meena ayrıca, Dr. Rao'nun ellerini polis memurlarının değil, kendisini zapt etmeye çalışan kalabalığın bağladığını söyledi.

Ancak Emniyet Müdürü'nün açıklamaları videodaki görüntülerle çelişiyor. Zira videoda bir polis memurunun, çevredekilerden bir kişinin yardımıyla Dr. Rao'nun ellerin bağladığı görülüyor.