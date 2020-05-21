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    • 21.05.2020 12:47
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    Son dakika: yerleşimciler 'da 2 liyi yaraladı

    Son dakika haberi... yerleşimciler, işgal altındaki 'nın Nablus kentine bağlı Yatma beldesinde 2 liyi yaraladı. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

    Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdı

    Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, bir grup yerleşimci Yatma beldesinde li bir aileye ait eve saldırdı.

    Saldırıda bir Filistinlinin bacağı kırılırken, diğeri ise başından yaralandı.

    Yahudi yerleşimciler, zaman zaman 'daki Filistin köylerine saldırıyor.

    'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

    Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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