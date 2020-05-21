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    • 21.05.2020 08:47
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    : 'da korkutan tablo! Can kaybı durdurulamıyor

    ABD ve Rusya'nın ardından en çok vaka bulunan üçüncü ülke konumunda olan 'da son 24 saatte 888 kişi daha nedeniyle hayatını kaybetti. Ülke genelinde toplam ölüm sayısı 18 bin 859'a yükselirken, vaka sayısı ise 291 bin 579'a ulaştı.

    Brezilya'da korkutan tablo! Can kaybı durdurulamıyor

    Güney Amerika ülkelerinden 'da yeni tip (Kovid-19) nedeniyle 888 kişi daha yaşamını yitirdi.

    Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 18 bin 859'a yükseldi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Ülkedeki vaka sayısı 19 bin 954 artışla 291 bin 579'a ulaştı.

    Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, ABD ve Rusya'nın ardından dünyada en fazla vaka tespit edilen 3. ülke konumunda bulunuyor.

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