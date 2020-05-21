Libya Ordusu Resmi Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, ordu birliklerinin başkentin güneyindeki Esabia beldesinin tamamında kontrolü sağladığını duyurdu.

Kununu, hava kuvvetlerinin "kaçan Hafter milislerinin takibi için belde çevresinde keşif ve devriye uçuşları" gerçekleştirdiğini kaydetti.

Gün içinde ordu birliklerinin Esabia beldesinin çevresindeki Cendube bölgesini kontrol altına aldığı ve Hafter milislerinin işgalindeki beldenin merkezine doğru ilerlediği bildirilmişti.

Başkent Trablus'un güneyinde yer alan 27 bin nüfusa sahip Esabia, Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune şehri güzergahında yer alması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Esabia Kabileleri Toplumsal Meclisi, aralarındaki istişareler neticesinde kabilelerin Libya'nın uluslararası toplum nezdindeki meşru hükümetine katılma kararı aldıklarını ilan etmişti. Kentte bulunan Hafter milisleri buradan ayrılmayı reddederek Libya ordusuyla çatışmaya girmişti.

Esabia kenti girişinde Hafter milislerine destek olan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait silahlı insansız hava aracıyla dün düzenlenen saldırıda 2 Libya askeri yaralanmıştı.