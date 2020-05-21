"VİRÜSÜN MUTASYONA UĞRADIĞI KESİN DEĞİL"

Hong Kong Üniversitesi profesörü Keiji Fukuda ise, "Teoride genetik yapıdaki bazı değişiklikler virüsün yapısında veya nasıl davrandığında değişime yol açabilir. Fakat birçok mutasyon, fark edilebilir değişimlere yol açmaz" diye konuştu.