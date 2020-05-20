Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 132'ye çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 418 artışla 216 bin 944'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 1794'ü yoğun bakımda olmak üzere 17 bin 941 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Yoğun bakımda bulunanların sayısı ise 42 gündür düşüyor.

İyileşen kişi sayısı 791 artarak 63 bin 354 oldu.

Salgın nedeniyle hastane ve yaşlı bakımevlerinde son 24 saatte 110 kişi yaşamını yitirdi, ölü sayısı hastanelerde 17 bin 812'ye, bakımevlerinde 10 bin 320'ye yükseldi. Böylece toplam can kaybı 28 bin 132'ye çıktı.

RENNES'DE ALKOL YASAĞI

Öte yandan Ille-et-Vilaine Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Rennes kentinin bazı bölgelerinde insanların toplu şeklide bir araya gelmesi ve alkol tüketmesi nedeniyle yerel saatle 16.00-07.00 arasında alkol kullanımı yasaklandı. Bu kurala uymayanlara 135 avro para cezası kesilecek.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesine izin verilmiyor.

EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE 1000 AVROYA KADAR PRİM

Öte yandan ülke basınındaki haberlere göre, salgınla mücadeleye katkı sunan Eğitim Bakanlığı personellerine 1000 avroya kadar prim verilecek.