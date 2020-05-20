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    • 20.05.2020 08:05
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    Son dakika: 'de A tipi savaş uçağı düştü!

    Son dakika haberine göre 'de geçen hafta düşen F-22 uçağının ardından, bu kez de Florida'daki Eglin Üssü'nde A tipi savaş uçağının düştüğü bildirildi.

    ABD'de ikinci şok! Bir uçak daha düştü

    Hava Kuvvetlerine bağlı bir A tipi savaş uçağının Florida'da düştüğü bildirildi.
    Florida'da Eglin Hava Kuvvetleri Üssü'nden yapılan açıklamada, 58. filoya bağlı F-35A uçağının rutin bir uçuş sırasında yerel saatle 21:30 sularında inmek üzere iken düştüğü kaydedildi.
    Uçağın pilotunun koltuk fırlatma yöntemi ile kurtulduğu belirtilen açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
    Geçen hafta da aynı üsten havalanan bir F-22 Raptor tipi savaş uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra düşmüştü.
    ABD Hava Kuvvetlerinin en pahalı uçaklarının aynı üste kısa bir süre aralıkla düşmesi dikkat çekti.

    Haberler Dünya Son dakika: ABD'de F-35A tipi savaş uçağı düştü!
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