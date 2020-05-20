Bilimciler, henüz kendilerini ortaya çıkarmayan, ancak buna meyilli olan bunca virüsün 'saatli bomba' olduğunu belirtti.

Şu ana kadar koronavirüslerin SARS (2003), MERS-CoV (2012–2015) ve Covid-19 olmak üzere 3 türünün pandemiye yol açtığı biliniyor.