Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 20.05.2020 09:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.05.2020 09:54
    ABONE OL

    li bilim insanları ilk kez açıkladı: Vuhan'da yarasalarda 1500 yeni türü saptandı

    İlk olarak ’in kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip dünyayı adeta esir aldı. Dünya Sağlık Örgütü’nün küresel salgın olarak ilan ettiği koronavirüs şu ana kadar 5 milyona yakın kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Koronavirüsün neden ortaya çıktığı hala araştırılıyor. Bazı bilim insanları koronavirüs yarasadan bulaştı derken bazıları ise koronavirüsün ara bir hayvan tarafından insana bulaştığını iddia etti. Gelen son dakika haberine göre Wuhan Viroloji Enstitüsü’nün uzmanlarından , yarasalar üzerinde yapılan araştırmada yaklaşık 1500 koronavirüs türü saptandığını açıkladı. İşte detaylar…

    Dünyayı etkisi altına alan corona virüste yeni gelişmleler gelmeye devam ediyor... Uzmanlar virüsün nasıl ortaya çıktığını bulmak için yoğun çaba sarf ediyor.

    Vuhan Viroloji Enstitüsü'nün uzmanlarından Shi Zhengli'nin yarasaların organizmalarında yaklaşık 1.500 koronavirüs türü saptadığı bildirildi.

    Sputnik'in The Big Picture Science podcast paylaşımından aktardığı habere göre, Vuhan Viroloji Enstitüsü'nden Shi Zhengli yarasaların organizmalarında, bazıları ileride yeni bir pandemiye yol açabilecek olan yaklaşık 1.500 koronavirüs türü saptadı.

    15 BİN ÖRNEK ANALİZ EDİLDİ
    Habere göre laboratuvar çalışanları yarasaları yakalayıp biyolojik verilerini topladı. Yakalanan yarasaların tükürük, kan ve dışkısından alınan yaklaşık 15 bin örnek analiz edildi.

    Araştırma sırasında bilimciler, örneklerin yüzde 10'unda 'bir dünya' koronavirüs buldu, ardından virüsler enstitüde muhafaza edilmek üzere donduruldu.

    İNSANLARA BULAŞMA RİSKİNE YÖNELİK ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR
    Haberde, "Bu virüslerin birçoğu asla insanlara bulaşmayacak, ancak bazıları buna meyilli olabilir. Bilimci şu anda örneklerden hangilerinin insanlara bulaşma riski taşıdığına açıklık getirmek için onları test etmeye devam ediyor" ifadeleri yer aldı.

    SALGIN VUHAN'DA BAŞLAMAMIŞ OLABİLİR
    Bulunan bazı koronavirüs tiplerine karşı antikorlara Çin'in güneyindeki köylülerin kanında rastlandığı belirtilen yazıda, bunun Covid-19 salgınının Vuhan'dan değil, içlerinde yarasaların yaşadığı dağ mağaralarının yakınında bulunan köy bölgelerinden yayılmaya başladığını gösterdiği ifade edildi.

    Bilimciler, henüz kendilerini ortaya çıkarmayan, ancak buna meyilli olan bunca virüsün 'saatli bomba' olduğunu belirtti.

    Şu ana kadar koronavirüslerin SARS (2003), MERS-CoV (2012–2015) ve Covid-19 olmak üzere 3 türünün pandemiye yol açtığı biliniyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Dünya Çinli bilim insanları ilk kez açıkladı: Vuhan'da yarasalarda 1500 yeni koronavirüs türü saptandı
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri