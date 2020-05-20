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    • 20.05.2020 08:36
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    'da korkutan gelişme! Ölü sayısında rekor artış

    Son dakika haberine göre 'da yeni tip salgını nedeniyle son 24 saatte 1179 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ülkede toplam ölü sayısı 17 bin 971'e yükselirken, Brezilya dünyada en fazla vaka tespit edilen 4. ülke konumunda bulunuyor.

    Brezilya'da korkutan gelişme! Ölü sayısında rekor artış

    Güney Amerika ülkelerinden 'da yeni tip (Kovid-19) nedeniyle 1179 kişi daha yaşamını yitirdi.

    Brezilya Sağlık Bakanlığı internet sitesine göre, ülkede 1179 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle yaşanan toplam can kaybı 17 bin 971'e yükseldi.

    Ülkedeki vaka sayısı 17 bin 408 artarak 271 bin 628'e ulaştı.

    Ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldmeter internet sitesine göre, Latin Amerika'da vaka ve ölü sayıları bakımından salgının en yoğun görüldüğü Brezilya, dünyada en fazla vaka tespit edilen 4. ülke konumunda bulunuyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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