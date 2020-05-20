Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi 4 Batılı ülke Fransa, Almanya, Belçika ve Estonya ile eski üyelerden Polonya, İsrail ve Filistin arasında 1967 sınırları dışındaki hiçbir değişikliği tanımayacaklarını belirterek, İsrail'e tek taraflı adım ve Batı Şeria'yı ilhak planından vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Söz konusu beş ülke ortak bir açıklama yaparak, İsrail ve Filistin sorununa adil ve kalıcı bir çözüm için anlamlı müzakerelerin yeniden başlamasına destek vermeye hazır olduklarını bildirildi.

''İsrail ve Filistin arasında bir anlaşma olmadığı sürece 1967 sınırları dışındaki hiçbir değişikliği tanımayacağız'' denilen açıklamada, İsrail'e tek taraflı adım ve Batı Şeria'yı ilhak planından vazgeçmesi çağrısı yapıldı.



İSRAİL TELEVİZYONU, BATI ŞERİA'YI İLHAK PLANINA RUSYA'NIN KARŞI OLDUĞUNU BİLDİRDİ

İsrail televizyonu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, İsrailli mevkidaşı Gabi Ashkenazi'ye, Tel Aviv yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri ilhak planına ülkesinin karşı olduğunu söylediğini bildirdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Ashkenazi Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Lavrov ile iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Suriye'deki İran güçlerinin varlığını ele aldıklarını dile getiren Ashkenazi, görüşmenin içeriğine ilişkin daha fazla detay paylaşmadı.

Öte yandan İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yer alan habere göre, görüşmede Lavrov, Ashkenazi'ye İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planına karşı olduklarını iletti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu, koalisyon hükümetinin yemin töreni öncesi 17 Mayıs'ta Meclis'te yaptığı konuşmada, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "ilhak" etmenin vaktinin geldiğini söylemişti.