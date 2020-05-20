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    • Dünya
    • 20.05.2020 16:01
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    • 20.05.2020 16:01
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    'de karpuz maskesiyle alkol büfesini soydular

    ’nin kentinde karpuzun içini oyarak kafalarına geçiren iki hırsız, alkol satılan büfeyi soydu. Karpuz maskeleriyle büfe soyan hırsızlar, anını videoya alarak sosyal medya hesaplarında yayınladılar. Louisa Polis Teşkilatı hafta sonu boyunca şüphelilerinin karpuz maskeleriyle resimlerini yayınlayarak yardım çağrısında bulundu.

    Karpuz maskeli soygun!

    'nin eyaletinde bulunan kentinde, iki hırsız karpuzun içini oyarak kendilerine maske üretti. Başlarına karpuz geçiren adamlar, 6 Mayıs'ta Virginia'nın Louisa kasabasındaki Sheetz adlı büfeden alkol çaldı. Öte yandan polis hırsızlardan biri olan Justin Rogers'ı, koronavirüs salgını kurallarına uymayarak maske yerine karpuz takma gerekçesiyle gözaltına aldı.

    HIRSIZLAR SOYGUN ANINI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

    Şüpheliler alkol büfesine gitmeden önce kafalarına geçirdikleri karpuz maskelerle TikTok klibi çekti. Louisa Polis Teşkilatı hafta sonu boyunca şüphelilerinin karpuz maskeleriyle resimlerini yayınlayarak yardım çağrısında bulundu.

    Haberler Dünya ABD'de karpuz maskesiyle alkol büfesini soydular
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