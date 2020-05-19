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    • 19.05.2020 23:15
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    Son dakika: 'da sert iniş yaptı: 3 ölü

    Son dakika haberine göre, 'nın başkenti Moskova bölgesinde "Mİ-8 tipi" in sert iniş yapması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre ya teknik arızanın neden olduğu belirtildi.

    Rusya'da askeri helikopter sert iniş yaptı: 3 ölü

    'nın başkenti Moskova bölgesinde "Mİ-8 tipi" in sert iniş yapması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

    Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mİ-8 tipi" askeri helikopterin Moskova bölgesindeki Klin yerleşim birimi yakınlarındaki eğitim uçuşu esnasında sert iniş yaptığı belirtildi.

    Uçuşun mühimmatsız gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, mürettebatın hayatını kaybettiği kaydedildi.

    Rus RİA haber ajansına konuşan acil servis yetkilisi de mürettebatın 3 kişiden oluştuğunu ifade etti.

    İlk belirlemelere göre ya teknik arızanın neden olduğu belirtildi.



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