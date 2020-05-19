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    • 19.05.2020 10:48
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    : Oxford uzmanlarından kritik virüs açıklaması: Aşı kısmi koruma sağlıyor

    haberi... 'de faaliyet gösteren 'nde yürütülen aşı çalışmasında virüsünün aşıya karşı direncini gözler önüne serdi. Maymunlar üzerindeki testlerde, aşı uygulanan denekler arasında virüsün yayıldığı görüldü. İngiliz hükümeti (Covid-19) aşısı çalışmaları için 130 milyon sterlinlik destek paketini açıklamış, Oxford Üniversitesi’nin ilaç firması AstraZeneca ile 100 milyon doz üretim için anlaştığı ve ilk 30 milyonun Eylül ayına kadar İngiltere içinde dağıtılması kararının alındığı belirtilmişti.

    Aşı kısmi koruma sağlıyor

    Dünyayı etkisi altına alan virüs salgınına ilişkin bir çok ülke aşı geliştirmek için çalışamalarını sürdürüyor. Bilim insanları, 'de bulunan ve dünyanın en iyi üniversitelerinden 'nin geliştirdiği aşısının fareler ve makak maymunları üzerinde yapılan deneyler sonucu insan üzerinde yalnızca "kısmi koruma" sağlayabileceğini söyledi.



    Maymunlar üzerinde gerçekleşen deneyde; aşılanmış maymunların bir süre sonra yeniden enfekte olduğu ve virüs miktarında aşılanmamış maymunlara kıyasla bir azalış olmadığı belirtildi. Aşı denemelerinin yakın zamanda insanlar üzerinde de denenmesi bekleniyor.

    ÇALIŞMAYA 130 MİLYON STERLİN DESTEK VERİLMİŞTİ
    İngiliz hükümeti koronavirüs (Covid-19) aşısı çalışmaları için 130 milyon sterlinlik destek paketini açıklamış, Oxford Üniversitesi'nin ilaç firması AstraZeneca ile 100 milyon doz üretim için anlaştığı ve ilk 30 milyonun Eylül ayına kadar İngiltere içinde dağıtılması kararının alındığı belirtilmişti.

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