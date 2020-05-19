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    • 20.05.2020 00:52
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    Son dakika: duyurdu: ve ile varılan tüm anlaşmalardan çekildi

    Son dakika haberi... Devlet Başkanı , Filistinlilerin ve 'le varılan tüm anlaşmalardan çekildiğini duyurdu. 'Tel Aviv yönetiminin Filistin topraklarında yayılma niyetinde olduğunu' söyleyen Abbas, Filistinlilerin bu yönde bir karar aldığını belirtti.

    Filistin İsrail ile tüm anlaşmalardan çekildi!

    Devlet Başkanı , Filistinlilerin ve 'le varılan tüm anlaşmalardan çekildiğini duyurdu.

    İsrail'i Batı Şeria'da hakimiyet alanını genişlemeye çalışması durumunda ikili anlaşmaları feshedecekleri konusunda birçok kez uyaran Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin'in ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalardan çekildiğini duyurdu. 'Tel Aviv yönetiminin Filistin topraklarında yayılma niyetinde olduğunu' söyleyen Abbas, Filistinlilerin bu yönde bir karar aldığını belirtti.

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