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    • 19.05.2020 21:57
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    Son dakika: 'de tavşanları etkileyen yeni ölümcül salgın uyarısı! Hızla yayılıyor: 2

    ’de "tavşan hemorajik virüsü 2 (2)" olarak bilinen yeni bir ölümcül salgının, evcil ve yaban tavşanları arasında hızla yayıldığı bildirildi. RHDV salgınının ilk kez 1984’te ’de görüldüğü belirtilerek, bu ülkeye de Avrupa’dan ithal edilen tavşanlardan geçmiş olabileceği düşünülüyor.

    ABD'de yeni ölümcül salgın uyarısı!

    'de "tavşan hemorajik virüsü 2 (RHDV2)" olarak bilinen yeni bir ölümcül salgının, evcil ve yaban tavşanları arasında hızla yayıldığı bildirildi.

    ABD Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, mart başında ilk kez ülkenin güney batısındaki New Mexico eyaletinde tespit edilen virüsün Texas, Arizona, Colorado ve California eyaletlerinde yayılmaya başladığı belirtildi.

    Açıklamada, 2'nin Kovid-19'la bir bağının olmadığı, insanlara veya diğer hayvanlara bulaşmadığı, sadece tavşan türlerini etkilediği kaydedildi.

    Yetkililer, tavşanlarda ani ölüme sebep olan oldukça bulaşıcı virüsün 'da ilk defa görüldüğüne dikkati çekerek, ülkedeki yabani tavşan türünü ve bağlantılı yaban hayatını ciddi şekilde etkileyeceğini vurguladı.

    RHDV salgınının ilk kez 1984'te 'de görüldüğü belirtilerek, bu ülkeye de Avrupa'dan ithal edilen tavşanlardan geçmiş olabileceği düşünülüyor.


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    Haberler Dünya Son dakika: ABD'de tavşanları etkileyen yeni ölümcül salgın uyarısı! Hızla yayılıyor: RHDV2
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