New Yorklular Kovid-19 aldırmadı soluğu parklarda aldı

ABD, Corona salgınıyla mücadelede sınıfta kaldı. Ülkenin sağlık sistemi çökerken vatandaşlar da alınan kurallara aldırmadı. Dün, New Yorklular güzel havayı fırsat bilip sahil ve parklara aktı.
Sosyal mesafeye uyulması için çimlere çizilen 2 metre aralıklı yuvarlak alanlarda oturan ABD'liler sıcak havanın tadını çıkardı. Polis ekipleri, kurallara uymayan vatandaşları sık sık uyardı.
ANAAZON!
Virüs, Ekvador'da Amazon Ormanları'ndaki dış dünyadan izole yaşayan yerlilere de bulaştı. Waorani kabilesinde 17 yaşında hamile bir genç kadında virüse rastlandı. Vaka, tedavi altına alındı.
KORKU İÇİNDEYİZ
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs, dünyaya yayıldı. Ülkede tam her şey bitti derken virüs Çin'de yeniden hortladı! Wuhan'da yaşanan vaka artışı nedeniyle 11 milyondan fazla insanın testten geçirileceği açıklandı. Şimdiye kadar 3 milyon 750 bin kişiye test yapıldı.