New Yorklular Kovid-19 aldırmadı soluğu parklarda aldı





KORKU İÇİNDEYİZ

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs, dünyaya yayıldı. Ülkede tam her şey bitti derken virüs Çin'de yeniden hortladı! Wuhan'da yaşanan vaka artışı nedeniyle 11 milyondan fazla insanın testten geçirileceği açıklandı. Şimdiye kadar 3 milyon 750 bin kişiye test yapıldı.