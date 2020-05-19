HİDROSİKLOROKİN KALP RİTM BOZUKLUĞUNA NEDEN OLABİLİYOR

Diğer yandan hidroksiklorokinin yan etkileri olduğu ve kalp rahatsızlıklarına yol açabileceği biliniyor. ABD Gıda ve İlaç Kurumu (FDA) tarafından yapılan açıklamada, HCQ'yu ya da daha eski bir sıtma ilacı olan Klorokin'i kullanan COVID-19 hastalarının bazılarında "ağır kalp ritm bozukluğu" görüldüğüne dair haberler geldiği belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, düzenli olarak aldığı HCQ'nun yanı sıra, koronavirüse yakalanmamak için günde bir doz da azitromisin antibiyotik kullandığını bildirdi. Trump konuyla ilgili sözlerini, "Size söyleyebileceğim tek şey, şu ana kadar iyi olduğum" diyerek noktaladı.