Son dakika: Koronavirüse karşı dünyayı heyecanlandıran yeni çözüm! İnsan vücudundaki...

Dünya genelinde virüs nedeniyle 316 bin 711 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 1 milyon 858 bin 806 iyileşti. Halen tedavi gören 2 milyon 629 bin 329 aktif enfekte vaka bulunuyor.

KORONAVİRÜSE KARŞI YENİ ÇÖZÜM İNSAN VÜCUDUNDA!

Çinli bilim insanlarından oluşan bir ekibin insan vücudunda bulunan ve koronavirüs (Covid-19) enfeksiyonunu engelleyebilen monoklonal antikoru bulduğu belirtildi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadeleye karşı bir çok ülke çalışamalarına devam ediyor.