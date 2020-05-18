Bir sınıfta en fazla 15 öğrenciye izin verildi. Hijyen kurallarının yanı sıra ortaokulda maske kullanımı zorunlu oldu.

KORONAVİRÜS VAKA SAYISI 216 BİNİ AŞTI

Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı, son 24 saatte 490 artışla 216 bin 30'a ulaştı.