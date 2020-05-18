Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, RTL radyosunda yaptığı açıklamada, ülke genelinde 11 Mayıs'ta açılan 40 bin okulda 70 öğrencide Kovid-19'a rastlandığını belirtti.
Bu öğrencilerin gittiği okulların tekrar kapatıldığını ifade eden Blanquer, okula gitmeyen öğrencilerde ortaya çıkan psikolojik sorunların kendisini endişelendirdiğini söyledi.
Fransa'da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 16 Mart'ta üniversiteler dahil tüm okullar kapatılmıştı. 11 Mayıs'ta kreş, ana ve ilkokullar açılmıştı. Bugün ise salgının etkili olmadığı bölgelerde ortaokullar açıldı.
Bir sınıfta en fazla 15 öğrenciye izin verildi. Hijyen kurallarının yanı sıra ortaokulda maske kullanımı zorunlu oldu.
KORONAVİRÜS VAKA SAYISI 216 BİNİ AŞTI
Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı, son 24 saatte 490 artışla 216 bin 30'a ulaştı.
Kovid-19 nedeniyle 2 bin 87'si yoğun bakımda olmak üzere, 19 bin 361 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
Yoğun bakımda bulunanların sayısı ise 39 gündür düşüyor.
İyileşen kişi sayısı 159 artarak 61 bin 213'e ulaştı.