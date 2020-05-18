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    • Dünya
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    • 18.05.2020 17:29
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    şokta! Okullar 'ta açılmıştı! 70 öğrencide tespit edildi!

    İlk olarak Aralık ayında Çin'de ortaya çıkan ve giderek dünyayı esir alan yeni tip dünya genelinde milyonlarca kişiye bulaştı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak ilan edilen koronavirüs en çok Avrupa ülkelerini etkiledi. 'da koronavirüs vakası 216 bini aşarken, 'ta okulların açılması büyük tartışma konusu olmuştu. Gelen son dakika haberine göre Fransa'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan okulların 11 Mayıs'ta açılmasının ardından 70 öğrencide Kovid-19 tespit edildi.

    Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, RTL radyosunda yaptığı açıklamada, ülke genelinde 11 Mayıs'ta açılan 40 bin okulda 70 öğrencide Kovid-19'a rastlandığını belirtti.

    Bu öğrencilerin gittiği okulların tekrar kapatıldığını ifade eden Blanquer, okula gitmeyen öğrencilerde ortaya çıkan psikolojik sorunların kendisini endişelendirdiğini söyledi.

    Fransa'da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 16 Mart'ta üniversiteler dahil tüm okullar kapatılmıştı. 11 Mayıs'ta kreş, ana ve ilkokullar açılmıştı. Bugün ise salgının etkili olmadığı bölgelerde ortaokullar açıldı.

    Bir sınıfta en fazla 15 öğrenciye izin verildi. Hijyen kurallarının yanı sıra ortaokulda maske kullanımı zorunlu oldu.

    KORONAVİRÜS VAKA SAYISI 216 BİNİ AŞTI
    Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı, son 24 saatte 490 artışla 216 bin 30'a ulaştı.

    Kovid-19 nedeniyle 2 bin 87'si yoğun bakımda olmak üzere, 19 bin 361 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

    Yoğun bakımda bulunanların sayısı ise 39 gündür düşüyor.

    İyileşen kişi sayısı 159 artarak 61 bin 213'e ulaştı.

    Salgın nedeniyle hastane ve yaşlı bakımevlerinde son 24 saatte 483 kişi yaşamını yitirdi, ölü sayısı hastanelerde 17 bin 466'ya, bakımevlerinde 10 bin 642'ye yükseldi. Böylece toplam can kaybı 28 bin 108'e çıktı.

    Son 24 saatteki verilere göre, Fransa'da ölü sayısında düne kıyasla artış oldu.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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