ABD Uzay Kuvvetleri, X-37B uçağını yeni bir görev için uzaya yolladı. Roket Pazar günü Cape Canaveral üssünden fırlatıldı.

YÖRÜNGEYE UYDU YERLEŞTİRECEK

Yörünge Test Aracı (Orbital Test Vehicle - OTV) olarak da bilinen uzay gemisi, yörüngeye bir uydu yerleştirecek.

"GİZLİ GÖREV"

X-37B gizli bir uzay programı ve hakkında çok az şey biliniyor. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon uzay uçağının görevi ve kabiliyetleri konusunda geçmişte çok az açıklama yaptı.

ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Barbara Barrett, ay başında yaptığı açıklamada "Bu seferki X-37B görevi, geçmiştekilerden daha fazla deney gerçekleştirecek" demişti.

Uzay uçağının yapacağı deneylerden biri radyasyonun çekirdekler ve başka maddeler üzerindeki etkilerini araştırmak.

DAHA ÖNCE 5 KEZ GÖREV İCRA ETTİ

ABD Hava Kuvvetleri ve daha sonra kurulan Uzay Kuvvetleri, X-37B uçaklarıyla daha önce 5 uzay görevi icra etmişti.

Bu kapsamda ilk uçak Nisan 2010'da uzaya fırlatılmış ve yörünge görevini 224 günde tamamlamıştı. Mart 2011'de fırlatılan 2'nci uçak yörüngede 468 gün, Aralık 2012'de fırlatılan 3'üncü uçak 674 gün, Mayıs 2015'te fırlatılan 4'üncü uçak 718 gün ve Eylül 2017'de fırlatılan 5'inci uçak 780 gün kalmıştı.