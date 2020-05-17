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    • Dünya
    • 17.05.2020 17:58
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    • 17.05.2020 18:00
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    , çalışanlarının salgın sonrasında da evden çalışmaya devam edebileceklerini duyurdu!

    Tüm dünyayı etkisi altına alan (Covid-19) salgını nedeniyle çoğu firma evden çalışma modeline geçiş yaptı. , evden çalışmasında sorun olmayan çalışanlarının, salgın sonrasında da evden çalışmaya devam edebileceklerini duyurdu.Twitter çalışanlarının başkan yardımcısı , "Çalışanlarımızın evden çalışmaları uygun durumdaysa ve bunu sonsuza kadar sürdürmek istiyorlarsa, bunu gerçekleştireceğiz." açıklamasında bulundu.

    Twitter'dan çalışanlarına yeni karar!

    Koronavirüs salgını sonrası ofislerini geçici süre ile kapatma kararı alan Twitter, evden çalışma zorunluluğu getirmiş ve evden çalışmayı tercih eden çalışanlara, salgın sona erdiğinde de uzaktan çalışması mümkün olanların bu çalışma modelini sürdürebileceğini duyurdu. Salı günü tüm şirket çalışanlarına gönderdiği elektronik posta ile evden çalışmak isteyenlere destek çıkacağını söyleyen Twitter CEO'su Jack Dorsey, "Ofisleri açmak bizim kararımız. Gelip gelmemek ya da ne zaman gelecekleri ise çalışanlarımızın kararı" ifadelerini kullanmıştı.

    'ÇALIŞANLARIMIZ İSTERSE EVDEN DEVAM EDEBİLECEK'

    ABD medyasına konuşan Twitter çalışanlarının başkan yardımcısı Jennifer Christie, "Çalışanlarımızın evden çalışmaları uygun durumdaysa ve bunu sonsuza kadar sürdürmek istiyorlarsa, bunu gerçekleştireceğiz. Değilse, ofislerimiz geri dönmenin güvenli olduğunu düşündüğümüz bazı ek önlemlerle sıcak ve misafirperver benlikleri olacak" ifadeleriyle bu kararı doğruladı. Şirket ayrıca, yüz yüze yapılacak tüm etkinliklerin önümüzdeki yıla kadar yasaklandığını duyurdu.

    ÇOK SAYIDA FİRMA EVDEN ÇALIŞMA MODELİNE GEÇİŞ YAPTI

    Twitter yarı kalıcı tele-çalışmaya geçtiği için işe alımlar da yavaşladı. Finansal başvurulara göre, Twitter işgücünü bu yıl yüzde 20 oranında artırmayı planlamıştı. Ancak salgın nedeniyle, bu planı 'toplam gider büyümesini' kontrol etmek için değiştirdi ve sadece mühendislik ve güvenlik gibi kritik alanlarda işe alım gerçekleştirdi. ABD'li sosyal medya devinin ardından Facebook, Microsoft, Google ve Amazon da dahil olmak üzere diğer bazı teknoloji şirketleri de evden çalışma modeline geçiş yapmıştı.
    Haberler Dünya Twitter, çalışanlarının salgın sonrasında da evden çalışmaya devam edebileceklerini duyurdu!
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