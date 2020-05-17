ÇOK SAYIDA FİRMA EVDEN ÇALIŞMA MODELİNE GEÇİŞ YAPTI

Twitter yarı kalıcı tele-çalışmaya geçtiği için işe alımlar da yavaşladı. Finansal başvurulara göre, Twitter işgücünü bu yıl yüzde 20 oranında artırmayı planlamıştı. Ancak salgın nedeniyle, bu planı 'toplam gider büyümesini' kontrol etmek için değiştirdi ve sadece mühendislik ve güvenlik gibi kritik alanlarda işe alım gerçekleştirdi. ABD'li sosyal medya devinin ardından Facebook, Microsoft, Google ve Amazon da dahil olmak üzere diğer bazı teknoloji şirketleri de evden çalışma modeline geçiş yapmıştı.