





Dünya, Corona kabusuyla sarsıldı. ABD'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 88 bin 237'ye çıktı. Ancak vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına aldırmadı. Dün New York sahillerinin kalabalığı şaşkınlık yarattı. New York Valisi Andrew Cuomo ise isyan bayrağını açtı: Bu duyarsızlık kabul edilemez...

