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    • Dünya
    • 17.05.2020 Gazete
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    'ta şaşırtan görüntü: Kovid-19 ölümlerini çabuk unuttular

    Dünya, Corona kabusuyla sarsıldı. 'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 88 bin 237'ye çıktı. Ancak vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına aldırmadı. İşte Takvim Gazetesi’nin 17 Mayıs 2020 tarihli güncel sayfalarından derlediğimiz Kovid-19 haberleri…




    Dünya,     Corona kabusuyla sarsıldı. ABD'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 88 bin 237'ye çıktı. Ancak vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına aldırmadı. Dün New York sahillerinin kalabalığı şaşkınlık yarattı. New York Valisi Andrew Cuomo ise isyan bayrağını açtı: Bu duyarsızlık kabul edilemez...



    Sahilleri dolduran New Yorklular, hayatını kaybeden Corona hastalarını çabuk unuttu.



    MASKELİ MESAJ
    Corona kabusu, Beyaz Saray'a da sıçradı. ABD Başkanı Trump'ın kızı Ivanka'nın asistanında Corona'ya rastlandı. Dün bir üretim merkezini ziyaret eden Ivanka'nın siyah maske takması dikkatlerden kaçmadı. Ivanka'nın maskesinde ABD bayrağı rozeti vardı.




    MAKARNALI ÇÖZÜM!
    Almanya'da Corona kısıtlamaları kaldırıldı. Vatandaşlar soluğu kafelerde aldı. Bir kafe sahibi, sosyal mesafeyi korumak için müşterilerin kafasına deniz makarnası bağladı.

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