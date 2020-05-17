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    • Dünya
    • 17.05.2020 15:13
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    • 17.05.2020 15:16
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    Dünya bunu konuşuyor! Sağlık çalışanlarından Başbakan'a soğuk duş!

    Dünyayı kasıp kavuran yeni tip ün 54 binden fazla kişiye bulaştığı ’da 'in 'deki bir hastaneyi ziyaret etmesi ülke gündemine bomba gibi düştü. Nüfusuna oranla Avrupa’da koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan Belçika’da hükümetin desteğinin yetersizliği büyük tartışma konusu olmuştu. Hastanenin hemşire ve doktorları Wilmes'in girişi sırasında başbakana sırtlarını döndüler. O görüntüler da çok konuşuldu.

    Dünya üzerinde en çok corona virüsü vakası görülen 15'inci ülke olan 'da gündem li sağlık çalışanlarının 'i su oldu…

    Dün başkent Brüksel'deki 'ne resmi ziyarette bulunan Wilmes'in aracı hastaneye gelirken sağlık çalışanları yolun her iki tarafına geçerek sırtlarını döndü ve başbakanı bu şekilde karşıladı.

    Ülkede corona virüsüyle mücadelenin merkezi haline gelen Saint Peter Hastanesi çalışanları hükümetin yardım çabalarının yeterli olmadığı i böyle bir protesto yaptıklarını açıkladı. Protestocu sağlık çalışanlarının sözcüsü, bütçe kesintileri, düşük maaşlar ve çalışan eksikliği gibi sorunlar sebebiyle başbakanı protesto ettiklerini söyledi. Çin'in Wuhan kentinden gelen Philippe Soubry isimli ilk hastanın tedavi edildiği hastaneyi gezmek siteyen Başbakan böylelikle aylar sonra ilk kez resmi olarak bir hastaneyi ziyaret etmiş oldu.

    Sağlık çalışanlarının protesto hem ülkede hem de dünya çapında gündem oldu. Çok sayıda kullanıcısı sağlık çalışanlarının protestosunu desteklediğini açıkladı.

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