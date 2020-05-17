Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 17.05.2020 10:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.05.2020 10:10
    ABONE OL

    'da nedeniyle ölen sayısı 15 bin 662'ye ulaştı!

    Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip (Kovid-19) nedeniyle 'da, 845 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 15 bin 662'ye yükseldi.  ülkelerinden olan Brezilya, dünyada en fazla vaka görülen 5. ülke konumunda bulunuyor.

    O ülkede korona kabusu sürüyor!
    'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 845 artarak 15 bin 662'ye yükseldi

    ülkelerinden Brezilya'da yeni tip (Kovid-19) nedeniyle 845 kişi daha hayatını kaybetti.

    Globo.com sitesinin Brezilya dayandırdığı haberine göre, ülkede 845 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 15 bin 662'ye çıktı. 

    VAKA SAYISI 233 BİN 511'E ULAŞTI

    Ülkedeki vaka sayısı 15 bin 288 artarak 233 bin 511'e ulaştı. 

    Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldmeter internet sitesine göre, 'da vaka ve ölü sayıları bakımından Kovid-19'un en yoğun görüldüğü Brezilya, dünyada en fazla vaka görülen 5. ülke konumunda bulunuyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Dünya Brezilya'da koronavirüs nedeniyle ölen sayısı 15 bin 662'ye ulaştı!
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri