Brezilya 'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 845 artarak 15 bin 662'ye yükseldi

Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 845 kişi daha hayatını kaybetti.

Globo.com sitesinin Brezilya Sağlık Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, ülkede 845 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 15 bin 662'ye çıktı.

VAKA SAYISI 233 BİN 511'E ULAŞTI

Ülkedeki vaka sayısı 15 bin 288 artarak 233 bin 511'e ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldmeter internet sitesine göre, Latin Amerika'da vaka ve ölü sayıları bakımından Kovid-19'un en yoğun görüldüğü Brezilya, dünyada en fazla vaka görülen 5. ülke konumunda bulunuyor.