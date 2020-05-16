VAKA SAYISI 10 BİNİ AŞAN ÜLKELER

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 20 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

"İspanya (274 bin 367), Rusya (262 bin 843), İngiltere (236 bin 711), İtalya (223 bin 885), Brezilya (220 bin 291), Fransa (179 bin 506), Almanya (175 bin 699), Türkiye (146 bin 457), İran (116 bin 635), Hindistan (85 bin 940), Peru (84 bin 495), Çin (82 bin 941), Kanada (74 bin 613), Belçika (54 bin 644), Suudi Arabistan (49 bin 176), Meksika (45 bin 32), Hollanda (43 bin 681), Şili (39 bin 542), Pakistan (38 bin 799), Ekvador (31 bin 467), İsviçre (30 bin 514), Katar (29 bin 425), İsveç (29 bin 207), Portekiz (28 bin 583), Belarus (27 bin 730), Singapur (26 bin 891), İrlanda (23 bin 956), Birleşik Arap Emirlikleri (21 bin 831) ve Bangladeş (20 bin 65)."