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    • 16.05.2020 20:21
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    • 16.05.2020 20:21
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    Son dakika: 'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27 bin 625'e yükseldi

    Son dakika haberine göre, 'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 96 artarak 27 bin 625'e yükseldi. Öte yandan Fransa , Kovid-19'a ilişkin araştırma yapılmak üzere 45 farklı projeye toplamda 22 milyon avro destek sağlayacaklarını belirtti.

    Fransa'da Kovid-19 vaka sayıları açıklandı

    'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 96 artarak 27 bin 625'e yükseldi. Öte yandan Fransa , Kovid-19'a ilişkin araştırma yapılmak üzere 45 farklı projeye toplamda 22 milyon avro destek sağlayacaklarını belirtti.


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    Haberler Dünya Son dakika: Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27 bin 625'e yükseldi
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