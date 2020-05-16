Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 96 artarak 27 bin 625'e yükseldi. Öte yandan Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Kovid-19'a ilişkin araştırma yapılmak üzere 45 farklı projeye toplamda 22 milyon avro destek sağlayacaklarını belirtti.





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