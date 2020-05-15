Ukrayna'da 46 bebek karantinaya alındı

Ukrayna'da taşıyıcı anneler doğum yaptı. Ancak bebekler evlerine ulaştırılamadı!
Tam 46 yavru bir otelde karantinaya alındı! Aileler ise onları canlı yayınla takibe başladı.
MARKET FARESİ
İstanbul'da Mutlu S, müşteri gibi girdiği markette 4 kez hırsızlık yaptı. 5'incide yakalandı.
ÜFF! ÇOK SICAK
Türkiye çöl sıcaklarının etkisine girdi. Bugünden itibaren pişeceğiz.
Tam 46 yavru bir otelde karantinaya alındı! Aileler ise onları canlı yayınla takibe başladı.
MARKET FARESİ
İstanbul'da Mutlu S, müşteri gibi girdiği markette 4 kez hırsızlık yaptı. 5'incide yakalandı.
ÜFF! ÇOK SICAK
Türkiye çöl sıcaklarının etkisine girdi. Bugünden itibaren pişeceğiz.