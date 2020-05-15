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    • Dünya
    • 15.05.2020 Gazete
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    Ukrayna'da 46 bebek karantinaya alındı

    Ukrayna'da taşıyıcı anneler doğum yaptı. Ancak bebekler evlerine ulaştırılamadı! Tam 46 yavru bir otelde karantinaya alındı! Aileler ise onları canlı yayınla takibe başladı. İşte Takvim Gazetesi’nin 15 Mayıs 2020 tarihli güncel sayfalarından derlediğimiz haberler…

    Corona'baby'
    Ukrayna'da taşıyıcı anneler doğum yaptı. Ancak bebekler evlerine ulaştırılamadı!
    Tam 46 yavru bir otelde karantinaya alındı! Aileler ise onları canlı yayınla takibe başladı.


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