Ukrayna'da 46 bebek karantinaya alındı

Ukrayna'da taşıyıcı anneler doğum yaptı. Ancak bebekler evlerine ulaştırılamadı!Tam 46 yavru bir otelde karantinaya alındı! Aileler ise onları canlı yayınla takibe başladı.İstanbul'da Mutlu S, müşteri gibi girdiği markette 4 kez hırsızlık yaptı.Türkiye çöl sıcaklarının etkisine girdi. Bugünden itibaren pişeceğiz.