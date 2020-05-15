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    • 16.05.2020 06:33
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    Son dakika: ’ta saldırısı: 2 kişi hayatını kaybetti

    Son dakika haberine göre ’ın Salahaddin vilayetine bağlı Düceyil ilçesinde terör örgütü mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü.

    Irak’ta DEAŞ saldırısı

    Salahaddin İl Meclisi Güvenlik Komisyonu Üyesi Mehdi Taki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mensuplarının Düceyil ilçesindeki kontrol noktasına düzenledikleri silahlı saldırıda 2 askerin öldüğünü söyledi.

    Saldırıdan hemen sonra teröristlerin bölgeden hazla uzaklaştıklarını belirten Taki, operasyon başlatılarak faillerin izinin sürüldüğünü kaydetti.

    DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

    DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

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