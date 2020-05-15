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    • Dünya
    • 15.05.2020 10:40
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    • 15.05.2020 10:40
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    Markette iğrenç olay! "ten korumak için mi?" dedi kasiyere tükürdü...

    'da yaşlı bir adam bulaşısını engellemek için market kasalarına konulan plastik bariyerlerin arkasında bulunan kasiyere, "Bu koronavirüsten korunmak için mi?" diyerek tükürdü. Yaşlı adam tutuklanırken, "Eğlence amaçlı yapmıştım" dediği ifade edildi.

    Markette iğrenç olay! Kasiyere tükürdü...

    'nın Hyogo Eyaleti'ndeki Awaji şehrinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

    Yerel medyanın aktardığına göre bir market çalışanına tüküren 72 yaşındaki erkek şüpheli tutuklandı.

    Ülkedeki ticari işletmelerin müşteri ile kasiyer arasındaki teması azaltmak üzere kullandığı plastik bariyerin ardındaki çalışana "Bu, korona virüsten korunmak için mi?" diye soran şüphelinin, 24 yaşındaki kadın kasiyere tükürdüğü belirtildi.

    Plastik bariyer nedeniyle genç kadın isabet almazken, 27 Nisan'da gerçekleşen olayın ardından şüphelinin geçtiğimiz çarşamba günü tutuklandığı aktarıldı. Polise verdiği ifadede suçlamaları kabul eden şahsın, "Kasiyerin tepkisini görmek istedim. Eğlence amaçlı yapmıştım" dediği ifade edildi.

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    Haberler Dünya Markette iğrenç olay! "Koronavirüsten korumak için mi?" dedi kasiyere tükürdü...
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