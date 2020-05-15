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    • Dünya
    • 15.05.2020 15:33
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    • 15.05.2020 15:33
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    'da en fazla can kaybının yaşandığı Yeni eyaletinde kafe ve restoranlar açıldı!

    Tüm dünyaya yayılan yeni tip (Kovid-19) salgınının etkileri devam ederken, 'da kafe ve restoranlar açılmaya başlandı. Koronavirüsün en fazla yayıldığı ve en çok can kaybının yaşandığı Yeni () eyaletinde 2 aydır kapalı olan kafe restoranların bugünden itibaren açılmasına karar verildi. NSW eyaletinin , yaptığı açıklamada, herkesin sorumlulukla hareket etmesi gerektiğini söyledi.

    Avustralya'dan kafe ve restronlar açıldı!

    'da yeni tip ün (Kovid-19) en fazla yayıldığı ve en çok can kaybının yaşandığı Yeni () eyaletinde 2 aydır kapalı olan kafe ve restoranlar açıldı.

    NSW eyaletinin , yaptığı açıklamada, bugünden itibaren kafe, restoran, havuz ve ibadet yerlerinin açıldığını belirterek, herkesin dikkatli davranması ve sosyal mesafeyi koruması gerektiğine işaret etti.

    Berejiklian, açılan yerlerde belli bir zaman diliminde en fazla 10 kişiye izin verileceğini söyledi.

    HERKES SORUMLULUKLA HAREKET ETMELİ

    Dünyanın birçok yerinde kısıtlamaların hafifletilmesinin bazı istenmeyen sonuçlara neden olduğunu ifade eden Berejiklian, benzeri bir durumun eyalette yaşanmaması için herkesin sorumlulukla hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

    AVUSTRALYA'DA İŞSİZLİK ORANI 6,2'YE YÜKSELDİ

    Avustralya genelinde yeni tip koronavirüsün yayılmasına karşı uygulanan yasak ve kısıtlamaların, mart ayında yüzde 5,2 olan işsizlik oranını nisan ayında yüzde 6,2'ye yükselttiği açıklanmıştı.

    Avustralya Başbakanı Scott Morrison, nisan ayında işlerini kaybeden yaklaşık 600 bin Avustralyalının hayal kırıklığına uğradığını belirtmişti.

    Kovid-19'dan 98 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, yaklaşık 910 bin test uygulandı. Virüse yakalanan 7 bin 19 Avustralyalıdan 6 bin 337'si iyileşti.

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