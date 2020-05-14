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    • Dünya
    • 14.05.2020 21:48
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    • 14.05.2020 21:48
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    Son dakika: 'den flaş açıklama: Dünya liderleri Kovid-19 nedeniyle bir araya gelemeyebilir

    Son dakika haberine göre, Birleşmiş Milletler () Genel Sekreteri Antonio Guterres, her yıl eylülde dünya liderlerini 'ta bir araya getiren BM Genel Kurulu toplantılarının, yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle düzenlenemeyebileceğini bildirdi.

    BM'den Kovid-19 açıklaması: Dünya liderleri...

    Birleşmiş Milletler () Genel Sekreteri Antonio Guterres, her yıl eylülde dünya liderlerini 'ta bir araya getiren BM Genel Kurulu toplantılarının, yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle düzenlenemeyebileceğini bildirdi.

    Guterres, Fransız Paris Match dergisine verdiği mülakatta, ''Dünyanın dört bir yanından binlerce temsilcinin New York'ta bir araya gelmesi pek mümkün değil.'' ifadesini kullandı.

    Bu yıl BM'nin 75. yılına denk gelen Genel Kurul toplantıları için teknolojinin sunduğu çeşitli alternatifler üzerinde çalıştıklarını aktaran Guterres, BM Genel Kurulunun nasıl düzenleneceğine üye devletlerin karar vereceğini kaydetti.

    Dünya liderlerinin katıldığı en büyük diplomasi platformu BM Genel Kurulu Görüşmeleri, her yıl eylül ayında New York'ta düzenleniyor.


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