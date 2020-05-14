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    • 14.05.2020 09:22
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    : 'den, tıbbi malzemeleri için 'ye teşekkür

    haberi... Federal Acil Durum Yönetim Kurumu () Başkanı Pete Gaynor, 'nin yeni tip virüsle (Kovid-19) mücadele amacıyla gönderdiği tıbbi malzemeleri için teşekkür etti.

    ABD'den Türkiye'ye teşekkür

    Gaynor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin 500 yüz siperliği, 1500 koruyucu gözlük, 497 bin 900 maske ve 69 bin 330 tulum yardımı için minnettarız. Bu malzemeler, FEMA'nın (Washington DC, Delaware, Maryland, Pennsylvania, Virginia ve Batı Virginia'yı kapsayan) üçüncü bölgesinde dağıtılacak." ifadelerini kullandı.

    'nin Washington Büyükelçiliğinin Gaynor'ın tweetini paylaşması üzerine 'nın resmi Twitter hesabından Türkçe "Çok teşekkür ederiz!" mesajına yer verildi.

    Malzemelerin dağıtımına ilişkin resimleri de paylaşımına ekleyen FEMA, malzemelerin sağlık çalışanlarına verildiğini kaydetti.

    Türkiye, 29 Nisan ve 2 Mayıs'ta iki askeri kargo uçağıyla 'ye tıbbi malzemeleri ulaştırmıştı.

    Haberler Dünya Son dakika: ABD'den, tıbbi yardım malzemeleri için Türkiye'ye teşekkür
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