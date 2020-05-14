



Demir, bu hafta sonu New Jersey Paterson'daki Saint Joseph Hastanesine 1500 koruyucu sağlık elbisesi ve 5 bin maske, 25 Mayıs'ta da Brooklyn'de bulunan King County Hastanesine 1000 koruyucu elbise ve 5 bin maske bağışlayacakları bilgisini paylaştı.

TASC yetkilileri, 12 Mayıs'ta, yine sağlık çalışanları, acil sağlık ekipleri, itfaiye ve polisin kullanımı için Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams'a 500 cerrahi koruyucu elbise ve 2 bin 500 maske teslim etmişti.





