Son olarak CNN'in, Trump'ın danışmanı ve kızı Ivanka Trump'ın kişisel asistanında koronavirüs tespit edildiğini duyurması ile panik arttı.

Her ne kadar salgından etkilenenlerin Trump ve Pence ile temas etmediği söylense de ABD'de çoktan kafalarda soru işaretleri oluşmaya başladı.

Peki ABD'nin 1 ve 2 numarasının koronavirüs testi pozitif çıkarsa ne olur?

ABD medyasına göre sonuç, geçici bir aksaklıktan, anayasal krize kadar her şeye neden olabilir.