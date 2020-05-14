Alman istihbaratı BND'nin ardından ABD gizli servisi CIA da Corona raporu hazırladı. Çin'i suçladı:
Acil durum ilan etmeye hazırlanan Dünya Sağlık Örgütü'nü (WHO) tehdit ettiler. Salgını gizlediler.
BND'nin raporunu geçen hafta Der Spiegel yayınladı. CIA raporunu ise Newsweek dergisi ortaya çıkardı.
Acil durum ilan etmeye hazırlanan Dünya Sağlık Örgütü'nü (WHO) tehdit ettiler. Salgını gizlediler.
BND'nin raporunu geçen hafta Der Spiegel yayınladı. CIA raporunu ise Newsweek dergisi ortaya çıkardı.