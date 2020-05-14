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    • Dünya
    • 14.05.2020 Gazete
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    'den bomba Kovid-19 raporu: , tehdit etti

    : , tehdit etti. Pandemi ilanını geciktirdi. Corona da dünyayı ele geçirdi. 'nin raporunu geçen hafta yayınladı. CIA raporunu ise Newsweek dergisi ortaya çıkardı.

    Haberler Dünya CIA'den bomba Kovid-19 raporu: Çin, Dünya Sağlık Örgütünü tehdit etti
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