"TÜM ÇOCUKLARIN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKMADI ANCAK..."

Bu durumdan etkilenen tüm çocukların hepsinin koronavirüs testinin pozitif çıkmadığı, ancak Avrupa ve ABD'nin çeşitli şehirlerinden gelen raporların bir bağlantı olduğuna işaret ettiği belirtilen haberde doktor Moshe Arditi'nin "Bu çocuklarda, Covid-19 enfeksiyonuna yanıtın geciktiği görülüyor" ifadelerine yer verildi.

Doktor Jeffrey Burns'ün, Covid-19'un daha fazla insanı etkilemesiyle birlikte daha fazla bu hastalığa sahip vakanın ortaya çıkacağını düşündüğü ifade edildi. Ayrıca Burns'ün, "Salgının merkez üssü haline gelen yerlerde kabaca 4 ila 6 hafta sonra bu hastalığa sahip vakaların oraya çıkması beklenebilir" ifadelerine yer verildi.