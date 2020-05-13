İngiltere'de ölü sayısı artıyor! Kritik sınırı aştı

İngiltere'de yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 494 artarak 33 bin 186'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığının Twitter üzerinden yayımladığı verile göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 494 artışla 33 bin 186 oldu.

Ülkede vaka sayısı da 3 bin 242 atarak toplamda 229 bin 705'e yükseldi.

Toplam test sayısı 2 milyon 94 bin 209'a, test edilen insan sayısı 1 milyon 522 bin 258'e çıkarken, son bir günde yapılan test sayısı 87 bin 63, test edilen kişi sayısı da 61 bin 741 oldu.

BAŞBAKANA SORULAR OTURUMUNDA HUZUREVİ TARTIŞMASI

Öte yandan, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında bugün yapılan Başbakana Sorular oturumuna, ülkede huzurevlerindeki ölümlerle ilgili tartışma damga vurdu.

Ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Keir Starmer, bir kardiyologun verdiği bilgiye dayanarak, salgın sırasında taburcu edilen Kovid-19'lu çok sayıda yaşlının virüsü huzurevlerine taşıdığını iddia etti.

Hükümetin resmi belgelerinde 12 Mart'a kadar huzurevlerini "düşük risk" altında göstermesini de eleştiren Starmer, sadece nisan ayında huzurevlerinde hükümetin resmi sayılarına ek 10 bin açıklanamayan ölüm daha olduğunu ileri sürdü.

JOHNSON'DAN HUZUREVİ İTİRAFI

Starmer'e yanıt veren Başbakan Boris Johnson ise mart ve nisan aylarında hastanelerden taburcu edilen huzurevi sakinlerinin sayısında düşüş olduğunu savunarak, "Huzurevlerine gönderilenlere yönelik aktif bir test politikamız var ve bu testlere hız da verdik." ifadelerini kullandı.

Johnson, huzurevlerinin "düşük risk" altında gösterildiğini inkar ederken, İngiliz basınında yer alan belgeler ana muhalefet liderini doğruladı.

Huzurevlerindeki ölümlerle ilgili olarak da Johnson, sayıların dikkate değer şekilde azaldığını belirtse de, "Teyit edildikten sonra netleşecek nihai sayıların son derece korkunç olmayacağını iddia edecek değilim." ifadesini kullandı.