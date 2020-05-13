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    • Dünya
    • 13.05.2020 21:56
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    • 13.05.2020 22:14
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    'da ve suçları yasası!

    Meclisi, ve da nefret içerikli paylaşımların 24 saatte kaldırılmasını zorunlu kılan yasa tasarısını onayladı. Tasarıya göre, sosyal ağlar sakıncalı içerikleri 24 saat içinde silmek zorunda kalacak aksi durumlarda hem , Twitter, Facebook gibi şirketler hem de kullanıcı cezalandırılıcak.

    Fransa'da yeni internet ve sosyal medya yasası

    Meclisi, ve da nefret içerikli paylaşımların 24 saatte kaldırılmasını zorunlu kılan yasa tasarısını onayladı.

    NEFRET SÖYLEMLERİ 24 SAAT İÇİNDE SİLİNECEK
    Tasarıya göre küfür, ırkçılık, nefret, din, dil, cinsiyet hedefli hakaret içerikleri 24 saat içinde silinecek.

    TERÖR PROPAGANDASINA ANINDA YAPTIRIM
    Terör propagandası içeren paylaşımlar ise 1 saat içinde silinecek. Kullanıcı 1 yıl hapis ve 15 bin euro cezaya çarptırılacak .

    ŞİRKETLERE 1,2 MİLYON EURO CEZA
    Tasarıya göre, internette söz konusu paylaşımları kaldırmayan şirketler 1,25 milyon euroya kadar para cezasına çarptırılacak. Fransa'da internetteki bu paylaşımları kaldırmakla yükümlü olacak şirketlerin kararnameyle belirlenecek.

    Fransız Meclisi, , , Facebook, Amazon gibi internet devlerinin Fransa'da elde ettiği gelir üzerinden vergilendirilmesini öngören yasa tasarısını geçtiğimiz yıl kabul etmişti.

    Haberler Dünya Fransa'da internet ve sosyal medya suçları yasası!
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