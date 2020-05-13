Fransa Meclisi, internet ve sosyal medyada nefret içerikli paylaşımların 24 saatte kaldırılmasını zorunlu kılan yasa tasarısını onayladı.

NEFRET SÖYLEMLERİ 24 SAAT İÇİNDE SİLİNECEK

Tasarıya göre küfür, ırkçılık, nefret, din, dil, cinsiyet hedefli hakaret içerikleri 24 saat içinde silinecek.

TERÖR PROPAGANDASINA ANINDA YAPTIRIM

Terör propagandası içeren paylaşımlar ise 1 saat içinde silinecek. Kullanıcı 1 yıl hapis ve 15 bin euro cezaya çarptırılacak .

ŞİRKETLERE 1,2 MİLYON EURO CEZA

Tasarıya göre, internette söz konusu paylaşımları kaldırmayan şirketler 1,25 milyon euroya kadar para cezasına çarptırılacak. Fransa'da internetteki bu paylaşımları kaldırmakla yükümlü olacak şirketlerin kararnameyle belirlenecek.

Fransız Meclisi, Google, Apple, Facebook, Amazon gibi internet devlerinin Fransa'da elde ettiği gelir üzerinden vergilendirilmesini öngören yasa tasarısını geçtiğimiz yıl kabul etmişti.