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    • Dünya
    • 13.05.2020 17:34
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    • 13.05.2020 17:34
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    'da cemaatle namaz kılınabilecek

    Başmüftülüğü’ne bağlı (), bugün yaptığı açıklamada camilerde toplu namaz kılınabileceğini söyledi. Cemaatle birlikte kılınacak namazda, nin kısa tutulacağını duyuran YİŞ, sosyal izolasyon ve maske tedbirlerine uyulması gerektiğini de belirtti.

    Bulgaristan'da camilerde toplu namaz kılınabilecek

    Yüksek İslam Şurası, tarihi itibarıyla ülke genelindeki camilerde cemaatle namaz kılınabileceğini açıkladı.
    Korona virüs salgının önlenmesi amacıyla 2 ay önce Bulgaristan'da ilan edilen olağanüstü hal () bugün sona ererken, ülke genelindeki camilerde cemaatle namaz kılınmasının 15 Mayıstan itibaren başlayacağı bildirildi.
    Bulgaristan Başmüftülüğü'ne bağlı (), bugün yaptığı toplantının ardından 15 Mayıs tarihinden itibaren ülke genelindeki camilerde cemaatle toplu namazlara izin verildiğini açıkladı.

    CUMA HUTBESİ KISA TUTULACAK
    Namaz sırasında sosyal mesafenin korunması ve maske takılması gerektiğini duyuran YİŞ, namaz saatleri öncesinde ve sonrasında dezenfekte işlemlerinin yapılmasını ve Cuma hutbelerinin kısa tutulmasını istedi.

    BAYRAM NAMAZLARININ AÇIK HAVADA KILINMASI TAVSİYE EDİLDİ
    Öte yandan, YIŞ'in kararında Bayram namazlarının açık havada kılınmasını tavsiye edildi.
    vaka sayısının 2 bin 69 olduğu ve 96 kişinin hayatını kaybettiği Bulgaristan'da, salgın nedeniyle AVM'ler dışında kapalı yer bulunmuyor.

    Haberler Dünya Bulgaristan'da cemaatle namaz kılınabilecek
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